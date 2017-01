Shannen Doherty torna al lavoro nel reboot di "Schegge di follia"

Shannen Doherty torna sul set di "Schegge di follia" (Heathers), nel remake televisivo della commedia dark del 1988 in cui proprio lei aveva interpretato Heather Duke, la famosa Heathers n° 3, al fianco dei protagonisti Winona Ryder e Christian Slater. Non si sa quale sarà il suo ruolo nell'adattamento per il piccolo schermo, ma una cosa è certa: lei ci sarà. E su Instagram l'attrice annuncia contenta la lieta notizia con uno scatto social.