Shannen Doherty sui social: "Chemio day". Gli scatti durante la chemioterapia

"Brenda" si sta infatti sottoponendo ai trattamenti chemioterapici per cercare di ridurre la massa tumorale, e poter quindi affrontare un intervento chirurgico per l'asportazione definitiva. "The many faces of cancer. Chemo Day. What we call the Red Devil being injected into me", scrive l'attrice, "Le tante facce del cancro. Chemio Day. Ecco ciò che noi chiamiamo il Diavolo Rosso iniettato dentro di me. Su una poltrona in ospedale la Doherty si sottopone alle cure con una infermiera, poi rieccola insieme al marito Kurt Iswarienko, fotografo e produttore, con cui è sposata dal 2011, che la bacia teneramente sulla fronte.