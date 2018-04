Shannen Doherty si scusa per aver allarmato i fan: "Il tumore è in remissione"

"Still in remission", il tumore resta ancora in remissione. Shannen Doherty affida nuovamente ai social il suo bollettino medico personale e si scusa con i fan, in un lungo messaggio vocale, per averli messi in allarme dopo l'ultimo post, poi cancellato. Pochi giorni fa infatti l'ex star di "Beverly Hills 90210" aveva rivelato l'esito non positivo di alcun test sui marcatori tumorali nel sangue. Nessuna allerta, spiega adesso: "Cercherò di essere più responsabile la prossima volta...".

L'attrice, 46 anni, che ha combattuto per due anni la sua battaglia contro il tumore al seno, testimoniandone sui social ogni fase, anche quelle più crude e sofferenti, dalla chemioterapia, alla chirurgia ricostruttiva, ha voluto quindi scusarsi con i suoi follower per averli allarmati in maniera "irresponsabile".



In un post pubblicato in questi giorni li aveva infatti informati di essersi sottoposta ad alcuni esami di routine e di aver avuto esiti non rassicuranti per alcuni marcatori tumorali nel sangue risultati troppo alti.

Nonostante le notizie scoraggianti la Doherty aveva anche aggiunto di volersi concentrare sul "rimanere positivo" e "fare il punto della mia vita" pur restando sempre in guardia.



Il post è stato però subito dopo rimosso e l'ex star di "Beverly Hills 90210" ne ha pubblicato uno nuovo per chiarire i suoi risultati e in qualche modo scusarsi dell'allerta provocata: "Ho parlato con il mio medico stamattina e la mia scansione PET è completamente chiara, quindi sono ancora in remissione". L'attrice ha poi affermato che l'elevato marker tumorale non era correlato al suo tipo di cancro e che potrebbe comunque essere irregolare per diversi motivi. Poi ha sottolineato che cercherà di essere "più responsabile", con i suoi post e invitando anche gli altri a fare lo stesso.