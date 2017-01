3 ottobre 2016 21:22 Shannen Doherty: "La lotta contro il cancro è una sfida ma sono una donna fortunata" Lʼattrice sta proseguendo la chemioterapia e posta una sorta di diario su Instagram. Ora è senza capelli e sopracciglia, in piena cura, ma con sempre il marito al fianco

La lotta di Shannen Doherty contro il cancro va avanti. L'attrice nell'ultima settimana ha affrontato una sorta di sfida via Instagram, nella quale ha testimoniato l'amore per il marito attraverso foto d'epoca, da quelle delle nozze in avanti, fino ad arrivare all'oggi, dove lei è pelata e senza sopracciglia per l'effetto della chemioterapia, ma sempre sorridente con lui al fianco.

Un album fotografico che testimonia un amore che va oltre le difficoltà e che anche la malattia non ha piegato. Nelle ultime foto Shannen spiega come i due stanno vivendo questo momento. "La vita ci ha dato una carta interessante con il cancro - scrive - e sebbene avremmo preferito non affrontare questo male terribile, dobbiamo cercare il buono che c'è in questa esperienza".



E il buono è dato dall'amore delle persone che la circondano. "Sono una donna fortunata? Sì, lo sono. Per gli amici che ho. Perché ho una madre fantastica e perché quest'uomo è nella mia vita".