Shannen Doherty: "Ecco il mio primo giorno di radioterapia, ho paura ma mi ci abituerò"

Non ha perso il sorriso Shannen Doherty, anche se non è sicuramente facile affrontare le cure per il tumore al seno. Da più di un anno Brenda di "Beverly Hills 90210" ha annunciato di essere malata e di lottare quotidianamente mostrando le foto sui social. L'ultima è apparsa sul profilo Instagram in queste ore: "Eccomi alle prese con il primo ciclo di radioterapia, le radiazioni mi spaventano, sono sicura che mi abituerò, ma per ora le odio".