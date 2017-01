Shannen Doherty e un tumore da combattere: lacrime e sorrisi mentre taglia i capelli dopo la chemio

Un anno fa aveva raccontato di avere un tumore al seno, e da allora Shannen Doherty, famosa per il ruolo di Brenda nella serie tv "Beverly Hills", sta affrontando uno dei periodi più difficili della sua vita. Che ha però deciso di condividere con i suoi fan. E su Instagram l'attrice posta gli scatti in cui si rasa i capelli dopo un ciclo di chemioterapia.

"Brenda" si sta infatti sottoponendo ai trattamenti chemioterapici per cercare di ridurre la massa tumorale, e poter quindi affrontare un intervento chirurgico per l'asportazione definitiva. Con due amiche, la Doherty affronta quindi uno dei momenti più drammatici della malattia, il taglio dei capelli e lo racconta attraverso gli scatti che la ritraggono prima in lacrime poi un sorriso. Pronta a combattere e a vincere la sua battaglia.