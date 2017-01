Shades of Blue, sparatoria vera sul set newyorchese

Uomini armati che fanno irruzione e sparano colpi di arma da fuoco, un inseguimento, la polizia che interviene. E' accaduto l'altra sera durante le riprese in esterna del crime thirller Shades of Blue serie tv della NBC (trasmessa in Italia da Premium Crime). Ma non si è trattato di una scena del film, che pur parla di detective e criminali, bensì della realtà. Nessuna vittima tra i membri della troupe ma tanta paura.