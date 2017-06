Sfida tra Belen e Platinette a colpi di sfilate sexy

Per tutta la stagione di "Selfie", Belen Rodriguez ha ammaliato il pubblico con le sue sfilate sensuali. Nell'ultima puntata non poteva certo essere da meno, anche perché la show girl ha sfoggiato un vestito ancora più provocante del solito. Ne è nato un simpatico siparietto con Platinette, la quale, dicendosi stufa dell'atteggiarsi sul palco della "rivale", ha voluto ripetere simpaticamente lo stacchetto per dimostrare di non essere da meno. "Adesso le argentine arrivano in Italia convinte che le italiane non sappiano fare quello che sanno fare loro, ma ti faccio vedere io: aspetta un attimo", ha detto Platinette lanciando la sfida conclusasi tra le risate e gli applausi del pubblico in studio.