Sex Box, va in onda il sesso in scatola

Un modo nuovo per risolvere i problemi di coppia? Fare sesso davanti a milioni di telespettatori e poi "confessarsi" davanti ad esperti di coppia. Questo il concetto su cui si basa Sex Box, il reality show (visibile su We.tv) che fa terapia di coppia dopo che i due hanno fatto sesso in una scatola in plexiglass in tv. All'interno del contenitore ci si scatena e poi, una volta liberate le endorfine, tutti pronti ad aprire anche l'anima...

Prima si fa sesso dal vivo in diretta, poi si parla con consulenti matrimoniali, esperti di relazioni, terapisti. Lo show si basa sul concetto rivoluzionario e scientificamente provato che gli ormoni e le endorfine rilasciate dal corpo dopo un atto sessuale fanno venir voglia di mettere a nudo anche l'anima. Questa reazione dura per 15-30 minuti successivi alla “consumazione”. Così dopo aver fatto sesso, si ha più voglia di aprirsi e condividere i propri sentimenti con milioni di persone (del pubblico che guardano da casa).