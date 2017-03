Sesame Street, arriva Julia: la prima muppet autistica

" Sesame Street ", il programma per bambini che ha per protagonisti i celebri " muppet ", si prepara a una novità storica. Dal 10 aprile infatti, nelle puntate in onda negli Stati Uniti, debutterà Julia . Si tratta di una bambina con capelli arancioni e grandi occhi verdi. Ma soprattutto con un'altra caratteristica: è autistica . Per la creazione del personaggio gli autori si sono avvalsi della consulenza di esperti e di famiglie con bambini autistici.

Per Julia in realtà non si tratta di un debutto assoluto. Il personaggio era infatti già apparso in una storia on-line, "Sesame Street and Autism: See the Amazing in All Children" (Sesame Street e l'autismo: guarda la meraviglia che c'è in ogni bambino).