Serie tv insinua dubbi sulla paternità di Harry, bufera in Gran Bretagna

Non è ancora andata in onda (il via è previsto per il 10 maggio) ma è già finita nell'occhio del ciclone la serie tv britannica " King Charles III ". Lo show della Bbc immagina un regno con il principe Carlo sul trono e si prende qualche "licenza poetica" nei confronti dei reali. A scatenare le polemiche la battuta di un personaggio che - secondo le anticipazioni - mette in dubbio la paternità del secondogenito Harry .

Un'insinuazione "screditata" ormai da tempo insorge il Mail on Sunday e che mira ad "infliggere deliberatamente un nuovo dolore" al secondogenito della defunta Lady D. Buckingham Palace ufficialmente tace, ma non Rosa Monckton che fu confidente di Diana e attacca: "La Bbc non merita i milioni di sterline che incassa con il canone".



La produzione e la Bbc si sono difese, sostenendo che si tratta solo della trasposizione televisiva di "un'opera di fantasia" che si limita a ispirarsi a personaggi reali nel contesto della monarchia britannica. E che tuttavia aveva già suscitato reazioni perplesse nella versione teatrale di Mike Bartlett, andata in scena nel West End.



Il sospetto che Harry potesse essere figlio non di Carlo, ma di James Hewitt - ufficiale divenuto amante di Diana nei primi tempi della crisi del suo matrimonio - è circolato a più riprese sui tabloid in passato. L'indiscrezione è però sempre rimasta sul livello di pettegolezzo, con incongruenze su fatti e tempi.