2 aprile 2015 Serie tv anni 90, da "90210" a "Melrose Place": come sono cambiati i protagonisti Alcuni erano bambini e sono cresciuti, altri erano diventati delle star e si sono persi. Ecco come sono cambiati molti dei protagonisti delle serie tv di vent'anni fa

11:46 - Da "Melrose Place" a "Beverly Hills 90210", da "Sabrina, vita da strega" a "Buffy, l'ammazzavampiri". Sono tante le serie tv che hanno accompagnato gli adolescenti negli anni 90. Molti dei protagonisti di allora sono tutt'ora sulla cresta dell'onda, altri sono scomparsi. Ecco come sono cambiati alcuni dei volti più amati di quegli anni.

Qualcuno, come Will Smith o Jennifer Aniston ha usato la tv come trampolino di lancio per diventare una stella del cinema, qualcun altro invece ha continuato con successo nell'ambito delle serie del piccolo schermo, rimanendo costantemente sotto l'occhio degli spettatori. Ma altri sono scomparsi, meteore del firmamento televisivo, che oggi appaiono giusto a eventi mondani o a qualche celebrazione degli anni d'oro. E così ecco una carrellata per scoprire come molti sono cambiati.