Serie Narcos, il fratello di Pablo Escobar chiede i profitti

"È mio desiderio che non mettiate a disposizione nessun Narcos né alcun altro show che ritragga me, la mia famiglia o mio fratello Pablo Emilio Escobar Gaviria a meno che non mi venga concessa la lecita opportunità di valutarla in anticipo", recita la lettera minacciosa di Roberto Escobar. "Nella prima stagione di Narcos c'erano errori, menzogne e discrepanze rispetto alla vera storia, una storia alla quale non solo ho preso parte, ma a cui sono sopravvissuto". "Spero non stiate guadagnando attraverso il mio show" aggiunge il fratello del re della droga, "e se invece lo state facendo, che vogliate condividere alcuni guadagni con noi". Ecco la lettera, pubblicata dal sito americano Tmz.



"Quello che vogliamo è essere sicuri che le cose siano fatte correttamente", continua la missiva. "A mio fratello non sarebbe piaciuta la prima stagione, magari gli piacerà la seconda se risponderete e risolviamo il problema". Netflix non ha ancora risposto, ma la seconda stagione di Narcos partirà il 2 settembre.