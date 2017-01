Sergio Volpini, pauroso incidente d'auto per "l'ottusangolo" del primo Grande Fratello

Paura per Sergio Volpini, l'ex mitico "Ottusangolo" della prima edizione del Grande Fratello. Il 40enne insegnante di surf è rimasto coinvolto in uno spaventoso incidente d'auto a Chiarino di Recanati. La vettura si è ribaltata ma Volpini è uscito illeso dallo schianto, cavandosela con qualche contusione e un ricovero all'ospedale di Loreto per accertamenti.