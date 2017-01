Serena Garitta, ginnastica col pancione

Serena Garitta non rinuncia alla ginnastica nemmeno col pancione. Ospite di " Pomeriggio Cinque ", la vincitrice del " Grande Fratello 4 " è stata protagonista di una lezione di fitness in diretta tv insieme al suo personale trainer. Tra esercizi per tonificare e cyclette, l'ex gieffina ha parlato della sua gravidanza: "Sono al settimo mese e ho preso già 10 chili, quindi devo rimediare con la palestra - ha detto, spiegando di avere sempre fame.

Tra pesi e palla per addominali e con la solita energia, la Garitta ha raccontato la sua esperienza di futura mamma di Renzo, il primo figlio che aspetta dal fidanzato Nicolò Ancona di dieci anni più giovane: "Renzo picchia come un fabbro, sono un paio di mesi che si fa sentire", afferma sorridendo, indicando il pancione.



L'annuncio della prossima maternità era arrivata il mese scorso negli studi di "Domenica Live". Il parto è previsto per aprile.