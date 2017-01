Serena Enardu, malore per l'ex tronista

Brutta disavventura per Serena Enardu, ex tronista di "Uomini e Donne", che è stata ricoverata d'urgenza per alcuni dolori al ventre. Via social Serena ha ringraziato tutti per l'affetto dimostrato, ma soprattutto il figlio Tommaso che l'ha soccorsa per primo e la sorella Elga che le è stata vicina in ospedale. Per fortuna ora è tutto passato e la donna ha tranquillizzato amici e fan con una breve clip su Instagram.