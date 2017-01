Seno al vento in diretta per la conduttrice durante lo show televisivo spagnolo

Incidente hot e imbarazzante per Tania Llasera, conduttrice spagnola che, durante il suo show televisivo, un gioco a premi, è rimasta letteralmente seno al vento. E' avvenuto tutto in pochi secondi e in diretta, davanti agli occhi attoniti di spettatori e staff. Alla povera Tania mortificata, non è rimasto che arrossire incredula e coprirsi con le mani la nudità, prima di scomparire dietro le scene..E il video social è diventato subito virale.