Selfie, Stefano De Martino padre a cuore aperto: "Dura da separato"

A Selfie, incalzato da Simona Ventura, il ballerino napoletano Stefano De Martino, ex-marito di Belen Rodriguez, racconta la sua vita da padre separato: "Mi ritengo un privilegiato, perchè grazie ai frutti del mio lavoro compenso ciò che non posso dare a mio figlio, quando non ci sono per forza di cose. Al di là del rapporto uomo-donna, che può funzionare come no, so cosa significa avere il rammarico di non poter passare con mio figlio tutto il tempo che voglio e ringrazio Dio di potergli dare tutto ciò che posso, tutti i giorni con tutte le forze. Mi rendo conto che spesso le condizioni di malinconia si possono sconfiggere con impegno, inventiva e, certo, le possibilità economiche che si hanno, per regalare al bambino anche solo per una giornata quella spensieratezza che tu non hai più".