Striscia la Notizia è tornata ad occuparsi della gestione delle selezioni regionali di Miss Mondo in Toscana. Moltissime segnalazioni indicavano come l'organizzatore sfruttasse la propria posizione per importunare le aspiranti Miss, promettendo la vittoria del concorso in cambio di favori sessuali. Dopo aver filmato il comportamento dell'uomo grazie ad una complice, Chiara Squaglia lo ha raggiunto per chiedere spiegazioni.