Sebastian si camuffa da Donald Trump nel suo ballo "presidenziale"

Le parole sono quelle, francesi, dell'artista belga Paul Van Haver, in arte Stromae, ma il balletto presidenziale portato in scena sul palco di "Amici" da Sebastian non guarda alle elezioni presidenziali d'Oltralpe, bensì alla Casa Bianca di Donald Trump.

E lo fa con irriverenza e scanzonata simpatia, immaginando discussioni esagitate che rendono i politici più simili a scimmie che a esseri umani. A un certo punto tutti i ballerini in scena appaiono camuffati da Donald Trump il quale, proprio in questo periodo, festeggia i suoi primi cento giorni da presidente. Ma il ballo di Sebastian non sembra affatto volerlo celebrare.