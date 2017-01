Sean Penn e Raoul Bova a "C'è posta per te"

12:10 - Dopo l'eccellente esordio di sabato scorso, il 24 gennaio alle 21.10 su Canale 5 torna Maria De Filippi con "C'è Posta per Te". Tra i protagonisti delle storie di questa puntata in studio ospite eccezionalmente nella tv italiana l'attore, regista, produttore e sceneggiatore americano, due volte Premio Oscar, Sean Penn. L'altro beniamino del pubblico per un regalo speciale è l'amato interprete di innumerevoli film e fiction Raoul Bova.

Il people show della De Filippi sabato scorso si è aggiudicato prima, seconda serata e miglior ascolto delle 24 ore. La prima puntata ha infatti ottenuto il 27.23% di share, pari a 6 milioni di telespettatori, superando la concorrenza di Rai Uno di 14 punti percentuali.