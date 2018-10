Scott Wilson, l'attore di "The Walking Dead" è morto a 76 anni

“Scott sarà ricordato come un grande attore e come una persona ancora migliore. Il personaggio che ha incarnato in 'The Walking Dead', Hershel, ha vissuto nel cuore emotivo della serie. I nostri pensieri vanno alla moglie, alla famiglia, agli amici e ai milioni di fan”. Così si legge sull'account Twitter della seguitissima serie Tv, "The Walking Dead" AMC, dove si annuncia la morte dell'attore Scott Wilson, che vi aveva recitato dal 2011 al 2014 e che è scomparso all'età di 76 anni.