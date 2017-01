Scott Baio: "Mia moglie Renee ha un tumore al cervello, pregate per noi"

"Solo pochi giorni fa abbiamo appreso che mia moglie Renee ha un tumore al cervello, un meningioma," ha scritto Scott Baio sul proprio profilo ufficiale. "Sebbene il 90% di questo tipo di tumori sia benigno, possono causare seri problemi a seconda delle dimensioni del tumore e della posizione. Siamo in attesa di conoscere la sua posizione esatta per vedere se operabile", ha proseguito l'attore.



"Nelle sua vita Renee ha oltrepassato molte strade sconnesse e con l'aiuto della sua grande fede in Dio, ne è uscita sempre più forte, diventando una persona migliore", ha scritto Baio, chiedendo ai fan di pregare per la sua famiglia e spiegando anche i motivi che lo hanno indotto a rendere pubblica la notizia.



"Mia moglie è la mia roccia. Si rifiuta di versare anche una sola lacrima. Io, Renee e Bailey supereremo tutto questo e lungo la strada forse potremmo aiutare le persone, educandole a sottoporsi a controlli (come risonanze magnetiche con mezzo di contrasto), perché ogni anno ci sono 6500 persone che si scoprono malate e sono soprattutto donne".



Oltre al ruolo che lo ha reso famoso, Scott Baio, nato 55 anni fa a New York da genitori di origine palermitana, ha interpretato diverse serie tv di successo, come un Detective in corsia e Baby Sitter, collezionando in molte sitcom e recitando anche in una dozzina di film. Nella sua lunga carriera, intrapresa poco più che bambino, Baio vanta due Emmy Awards e altri premi.