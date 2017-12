Scontro tra titani: Magic Voice contro Little Tony/ Elvis Presley

La modernità di Magic Voice contro la classicità del duo Little Tony – Elvis Presley. Questa l’ultima sfida che ha assegnato un posto nella finale di Tu Si Que Vales agli artisti della Scuderia Scotti all’inedito duo di pensionati che ha conquistato il 62% delle preferenze del pubblico. Lo scontro tra titani ha inevitabilmente scatenato l’ilarità del pubblico e dei giudici che non hanno trattenuto le risate dopo le interpretazioni assolutamente uniche di Cuore Matto e Love Me Tander e de "La vita è bella - Bim bum bam". Al termine della performance, Magic Voice non si è perso d’animo: "Sono un’artista, sono un multitutto e continuerò a fare quello che ho fatto".