Scontro in studio tra Nathaly Caldonazzo e Samantha De Grenet

Samantha De Grenet, tornata in Italia dopo essere stata eliminata da "L'Isola dei Famosi" sconfitta dal televoto contro Raz Degan, è ospite in studio durante la semifinale del reality condotto da Alessia Marcuzzi. Mentre la conduttrice cerca un confronto tra la show girl e gli ex naufraghi, nasce una discussione molto accessa con l'attrice Nathaly Caldonazzo che accusa la De Grenet di essere stata una grande stratega e di non essersi comportata bene nella prima settimana in Honduaras. Guarda il video in alto.