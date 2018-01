Scherzo a Francesco Totti, gabbato durante una serata al circo

Scherzo scovato online fatto a Francesco Totti: il calciatore per Natale ha portato tutta la famiglia al circo, ma non sapeva che sarebbe diventato lui stesso oggetto dello “spettacolo”. Nel video recuperato da Striscia la Notizia si mostra come gli artisti abbiano invitato Totti nell’arena e poi l’hanno fatto salire su uno sgabello per farlo saltare: dopo avergli dato il via, il pupone nazionale si è lanciato sul trampolino ma qualcosa è andato storto e la tavola si è spezzata. Immediate le risate del pubblico, un po’ meno divertita la reazione di Francesco Totti che si è allontanato mandando a quel paese i tre fautori dello scherzo.