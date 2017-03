Scarlett Johansson, "potente, bella, complice" ovvero Ivanka Trump

Il finto spot pubblicizza un profumo, che guarda caso si chiama proprio "Complicit". Scarlett cammina in un salone pieno di gente, ammirata e desiderata da donne e uomini mentre una voce fuori campo commenta con frasi ad effetto dal tono evidentemente sarcastico: "E' Ivanka e una donna come lei merita un profumo tutto suo, un profumo fatto solo per lei. Perché lei è bella, lei è potente.... lei è complice".



Da sempre sostenitrice del partito democratico l'attrice non ha esitato ad accettare la parte di Ivanka nello sketch, aggiungendo così il suo nome alla già numerosa schiera di attori che fanno parodie sull'amministrazione Trump.

La figlia di The Donald viene "accusata" di voler apparire progressista e di voler prendere le distanze dalle opinioni del padre su temi caldi come il femminismo e le donne, ma di restare poi molto vicina alla sua amministrazione.



Verso la fine dello spot Scarlett/Ivanka si avvicina ad uno specchio per mettersi il rossetto e nel riflesso appare nientemeno che Alec Baldwin nei panni di Donald Trump. "Una femminista, una attivista, una paladina delle donne", recita ancora la voce, che chiosa: "Il profumo per la donna che potrebbe fermare tutto questo, ma non lo farà".