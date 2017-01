Scarlett Johansson: "Dopo la morte gettatemi nell'Hudson"

Scarlett Johansson sorride e accetta di rispondere a tutte le domande di Stephen Colbert che al "Late Show" ha sostituito David Letterman. L'attrice sfodera u taglio di capelli corti e un total look nero, in tema con gli argomenti trattati nel programma tv. Perché quando il conduttore chiede ala star un desiderio dopo la sua morte, la risposta arriva spontanea: "Essere gettata nel fiume Hudson".

Colbert ha infatti inaugurato un nuovo filone al "Late Show", quello delle domande impossibili o imbarazzanti: "Grandi quesiti con celebrità ancora più grandi". E Scarlett non si è sottratta. Anzi, sdraiata con il conduttore su un prato finto davanti a un finto cielo stellato, ha deciso di confessare un desiderio post mortem: "La sepoltura? Mi piacerebbe finire sull'Hudson". D'altronde l'attrice è nata a New York ed è troppo legata al fiume che separa la sua città dal New Jersey...