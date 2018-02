Scappa con il santone e lascia 3 figli, parla l’ex marito: “E’ sparita nel 2014 senza dire niente”

Scappa con un santone in Brasile e lascia 3 figli senza dire una parola. E' successo qualche anno fa a Montebelluna, in provincia di Treviso. A Pomeriggio Cinque parla Marino, l’ex marito della donna che in collegamento con Barbara D’Urso racconta quanto accaduto a sua moglie quando è entrata in una setta.



Il caso è iniziato nel 2008, quando la coppia ha incontrato Riccardo Piccolo, alias Angelo Samuel, il quale sosteneva di essere il fratello di Gesù e di dover far nascere nuovi angeli sulla Terra. L’uomo avrebbe poi convinto la moglie di Marino a seguirlo in Brasile.



Pomeriggio Cinque ha intercettato anche una delle persone uscite dalla setta dell’Angelo Samuel: “In quel periodo ero vedovo e Piccolo diceva che mi avrebbe fatto parlare con la mia ex moglie”. Ovviamente gli ha chiesto dei soldi, “200-300 euro”.