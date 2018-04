Scandalo Facebook, Fabio Rovazzi inviato speciale de Le Iene

Fabio Rovazzi torna a vestire i panni della Iena. E lo fa in una occasione speciale. Mentre in tutto il mondo tiene banco lo scandalo Facebook, con l'azienda inglese Cambridge Analytica che avrebbe sottratto al colosso di Mark Zuckerberg dati riguardanti oltre 50 milioni di profili, lo youtuber e cantante che deve la sua fama al Web prova a indagare sulla vicenda. L'appuntamento è mercoledì 28 marzo, in prima serata su Italia 1, con Ilary Blasi, Teo Mammucari e la Gialappa's Band.