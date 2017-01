Sasha Pieterse, la "piccola bugiarda" Allison si è fidanzata ufficialmente

Sasha Pieterse, che interpreta Allison nella fortunata serie "Giovani, carine e bugiarde" ("Pretty Little Liars") si sposa. La bionda e giovanissima attrice (19 anni) ha annunciato il fidanzamento ufficiale con il compagno Hudson Sheaffer via social, in particolare con uno scatto in cui si vede lui in ginocchio chiederle la mano.