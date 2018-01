"Saranno isolani" ha preso il via da pochissimi giorni, ma sull'isola della Maremma Toscana sembra essere già nata la prima love story, che vedrebbe come protagonisti la bella Asia e Francesco. "Lei mi tocca, mi abbraccia. E questa cosa mi fa piacere" ha commentato il blogger di Molfetta di fronte a quelle che per molti sembrano delle evidenti avances.



Attualmente, però, l'ostacolo di Francesco si chiama Roberto, l'avvocato che in occasione del primo bagno gelido si è mostrato molto attratto dalla bella naufraga. La sfida tra i due cavalieri per conquistare la principessa di "Saranno isolani" è dunque aperta.

Sul sito "sarannoisolani.mediaset.it" è possibile seguire questa vicenda e tutte le altre avventure che porteranno, grazie al vostro voto, un solo naufrago sulla spiaggia di Cayo Cochinos, per vivere da protagonista insieme agli altri vip "L'isola dei famosi".