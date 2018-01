Saranno isolani, l’appello dei tre finalisti da Barbara d’Urso

I tre finalisti di Saranno Isolani, il pre-reality che anticipa "l’Isola dei Famosi", in partenza il 22 gennaio, sono stati ospiti di Pomeriggio Cinque. Deianira Marzano, Franco Terlizzi e Valerio Schiavone hanno sfruttato l'ospitata nel programma di Barbara d’Urso per fare un appello ai telespettatori e farsi votare come il concorrente "non vip" che sbarcherà sulle spiagge honduregne di Cayo Cochinos.



Valerio, 40enne di Taranto che nella vita fa il mental coach ma è anche regista e attore teatrale ha raccontato di aver dato una testata alla porta non appena saputo di essere uno dei tre finalisti: "Perché devono scegliere me? Credo sia un’esperienza meravigliosa e per farla bisogna conoscersi bene e io credo di conoscermi bene".



Franco, 55enne di Bitonto, racconta di essere sposato con due figli e di lavoro fa il "personal trein" come lui stesso ha dichiarato sbagliando in modo imbarazzante la pronuncia.



Infine Dejanira, web influencer napoletana che si dice single per scelta: "Voglio avere la mente libera per andare all’Isola".