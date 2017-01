Sarah Nile scalda i fan con scatti sensuali

Sarah Nile non perde il "vizietto". E' stata la prima playmate italiana a posare per "Playboy" ed ora rieccola in versione sexy sulla cover del magazine "V Pocket". Con tanto di topless. Gli scatti sono sensuali e l'ex gieffina, che ora fa la modella e attrice - la vedremo presto in tv nella fiction di Canale 5 "Non è stato mio figlio" -, "buca" come sempre l'obiettivo. "Mi piace la fotografia, vorrei che diventasse un lavoro per me", ha confessato.