Sarah Michelle Gellar, da ammazza-vampiri a... rapper da favola

11:53 - Sono passati diciott'anni dal primo episodio di "Buffy - L'ammazzavampiri" e Sarah Michelle Gellar ha appeso il paletto di frassino al chiodo per svelare il suo talento nascosto. L'attrice si è infatti cimentata in un rap 'da favola', nei panni di una Cenerentola di strada. A sfidarla Belle, la principessa della Bella e la Bestia (Whitney Avalon), che non ha nessuna intenzione di cederle lo scettro di bella del reame.

Dopo aver affrontato orde di vampiri e demoni, Buffy non si lascia certo intimidire dal make-up perfetto e dai capelli splendenti di una principessa qualunque. Con piglio deciso le ricorda infatti che "sei tu che stai seguendo le mie orme, se non ci fossi stata io non ci saresti neanche tu. La Disney ha tirato su un impero con questa scarpina di cristallo".



Ma le doti di Cenerentola non finiscono qui e zittisce la rivale perché "è ovvio che vali meno di me, sono io la star numero uno. Ho una carrozza di zucca, un matrimonio perfetto, non mi importa chi sei tu".