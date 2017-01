17 aprile 2015 Sarah Jessica Parker torna in una serie tv: sarà la star di "Divorce" L'ex Carrie Bradshaw torna a vestire il ruolo di protagonista di un telefilm 11 anni dopo la chiusura di "Sex And The City" Tweet google 0 Invia ad un amico

13:09 - Sarah Jessica Parker sta per tornare in tv, ma Carrie Bradshaw stavolta non c'entra. L'attrice torna sul piccolo schermo in una serie tv dopo oltre 11 anni dalla chiusura di "Sex And The City". La Parker sarà la protagonista di "Divorce", telefilm che andrà in onda sulla HBO. Il suo personaggio, Frances, è una donna che vuole interrompere il suo matrimonio e cominciare una nuova vita, ma scopre che non sarà facile come aveva immaginato.

La serie sarà composta da puntate di mezz'ora ciascuna. La HBO ha reso noti anche i nomi dei membri principali del cast: Robert, il marito di Frances/Sarah Jessica Parker sarà interpretato da Thomas Haden Church, l'Uomo di Sabbia di Spider-man 3. Anche in questa nuova avventura televisiva la Parker avrà delle inseparabili amiche, ma non saranno Samantha, Charlotte e Miranda. Si chiameranno Diana e Dallas e saranno rispettivamente interpretate dall'attrice comica di lungo corso, Molly Shannon, e dalla prima moglie di George Clooney, Talia Balsam. La Shannon sarà una donna molto sensibile, con un marito di successo, una bella casa e zero bambini. La Balsam vestirà i panni di una vedova con alle spalle due matrimoni e un divorzio.



Sarah Jessica Parker sarà anche produttore della serie, scritta da Sharon Horgan, sceneggiata da autori esperti come Aaron Kaplan e Paul Simms e diretta dal regista di Girls e New Girl Jesse Peretz.



Nel 2006, due anni dopo la chiusura di Sex And The City, la Parker dichiarò che non avrebbe mai più partecipato a uno show televisivo. Un intento subito sfumato, perché l'attrice in quello stesso anno partecipò a un reality show, comparendo, negli anni successivi, anche in diverse serie televisive. Divorce rappresenta però la prima serie tv in cui la Parker, che ha da poco compiuto 50 anni, torna a recitare nel ruolo di protagonista, dopo il grande successo del telefilm cult degli Anni Novanta.