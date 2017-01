Sarah Jessica Parker torna in tv alle prese con un divorzio

Nella vita reale Sarah Jessica Parker è sposata con il collega Matthew Broderick dal 1997, anche se i rumors parlano di una crisi da divorzio. Forse per sfatare questa situazione, l'ex Carrie Bradshaw di "Sex and the City" tornerà in tv con una serie comedy targata HBO e intitolata proprio "Divorce" . Sarà in onda negli Stati Uniti dal prossimo novembre con episodi da 30 minuti.

La storia è quella di Frances e del suo matrimonio in crisi. La donna decide di dare un taglio netto e chiede al marito di aiutarla in questo percorso di rinascita... concedendole il divorzio. Ma Frances non ha fatto i conti con le rimostranze dell'uomo.

La serie è stata creata da Sharon Horgan e sarà diretta da Jessie Peretz, già regista di alcuni episodi di "Girls", "New Girl" e "Orange Is the New Black".