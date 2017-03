Siparietto che si inserisce nella bufera sull'amministrazione Trump per i contatti tra funzionari Usa e l'ambasciatore russo Kisliak. Jarah Jessica Parker ha postato su Instagram una sua immagine nei panni di Carrie Bradshaw di "Sex and the City" condita da una frase tipica del suo personaggio: "Non ho potuto fare a meno di chiedermi... Ma l'ambasciatore russo ha incontrato tutti tranne me?". Pronta la risposta ironica del ministero degli Esteri russo: "Quando vuole".