Sarah Jessica Parker: altro che amore, adesso si parla di divorzio

L'icona di "Sex and The City" torna a lavorare in tv dopo dieci anni. Stavolta, però, Sarah Jessica Parker si spinge oltre e non si occupa più di come trovare l'amore. La nuova serie infatti si intitola "Divorce". Lo show è stato commissionato da Hbo e come la serie cult che l'ha vista protagonista per anni nei panni di Carrie Bradshaw sarà girato a New York.