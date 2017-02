Sarah Altobello, da "The Lady" al Carnevale hot di Bruno Oliviero

Le favole non sono mai state così sexy come in questi scatti d'autore in cui Bruno Oliviero , fotografo delle dive, ha immortalato la prosperosa Sarah Altobello nei panni di alcune eroine delle fiabe. La modella e attrice di “The Lady”, la web serie di Lory Del Santo , mostra le sue curve sinuose vestita, anzi svestita da Biancaneve, Cenerentola e la Fatina...

Lingerie sexy, una mantellina rossa, le alucce da fatina e un mini abito da Cenerentola, a Sarah Altobello basta poco per accendere il Carnevale con molte sfumature di.. eros. Un metro e 75 per un tris 90-60-90, che non passa inosservato. La showgirl e attrice posa per Oliviero "mascherata" per la festa più colorata dell'anno e sfoggia tutta la sua bellezza mediterranea, capace di stregare chiunque la guardi.