Sarah Altobello, da "The Lady" a "Ciao Darwin"... rigorosamente senza veli

Sarah Altobello non perde occasione di sfoggiare le sue curve prorompenti. Dopo aver vestito i panni di una femme fatale trasgressiva nella web-serie di Lory Del Santo " The Lady " ed essere stata protagonista di una passerella bollente a " Ciao Darwin ", ora la showgirl si è concessa generosa davanti all'obiettivo di Bruno Oliviero . La modella e attrice ha posato completamente nuda tra leggeri veli di tulle, che rendono gli scatti ancora più intriganti.

Un metro e 75 e misure perfette 90-60-90; la 26enne si è fatta conoscere come 'la risposta italiana a Belen'. Grazie ad un talento innato per l'arte della seduzione non si tira indietro quando si tratta di condividere con il pubblico le sue grazie. All'attivo ha infatti un calendario sexy, firmato dal fotografo delle dive Bruno Oliviero, e un ruolo di spicco nella fortunata webserie di Lory Del Santo "The Lady". E con l'estate alle porte siamo certi che la modella pugliese saprà sorprenderci ancora.