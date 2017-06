Sarabanda, quante emozioni con I Cugini di Campagna

Divertenti fuoriprogramma, ritorni storici, nuove proposte e tanti graditi ospiti. E' successo di tutto nello studio di Sarabanda, il famoso quiz musicale di Enrico Papi tornato su Italia 1 martedì 13 giugno per la prima puntata della nuova edizione. Durante l'asta musicale, uno dei giochi più celebri nella storia dello show, si sono esibiti anche I Cugini di Campagna, capaci di emozionare il pubblico e i concorrenti sulle note di "Anima Mia". Oltre alla loro partecipazione, in studio sono intervenuti anche Fausto Leali e il duo comico Ale e Franz, pronti a tornare in scena con "Buona la Prima".