Sono caduti tutti, uno dopo l'altro, i campioni storici di "Sarabanda", eliminati da due nuove promesse vere e proprie rivelazioni di questa ultima edizione: Luca e Zizì. Nessuno di loro è riuscito a fermarli: né Coccinella, né Allegria, la Professora, Valentina o Tiramisù.

Ma la caduta che ha fatto più rumore è stata senza dubbio quella dell'Uomo Gatto, "Shazam umano" ben prima che esistesse Shazam. L'ex campione non ha preso affatto bene la sua eliminazione, decretata dal computer, e ha sfoderato gli artigli, polemizzando per essere stato escluso dal contest: "Io sono convinto di aver premuto il pulsante prima del mio sfidante, però se la sua colonnina si è accesa per prima...". "Sei ancora convinto che ti abbiamo voluto far fuori" ci scherza su il conduttore, Enrico Papi che, per smorzare ogni polemica, chiede il supporto della Professora, altra big eliminata.