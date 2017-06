Sarabanda, finale al fotofinish

Sono rimasti in campo solo loro: da un lato Luca, 22 anni, soprannominato "lo Shazam umano"; dall'altro Fabrizio, in arte Zizì, poco più grande del suo concorrente: ha infatti compiuto da poco 25 anni.

Entrambi hanno eliminato i nuovi sfidanti di quest'ultima edizione di "Sarabanda", ma soprattutto quelli storici, che parevano imbattibili, come: l'Uomo Gatto, Coccinella, Allegria,la Professora, Valentina e Tiramisù. Uno dopo l'altro si sono dovuti arrendere alla loro bravura.

Luca e Zizì hanno insomma dimostrato di avere tutti i numeri per aggiudicarsi una finale molto combattuta e a dir poco emozionante, giocata fino all'ultima nota.