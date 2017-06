Sarabanda, ecco i provini in... pillole

Il countdown per il ritorno di Sarabanda, il quiz musicale più longevo della tv italiana, sta per terminare e alla vigilia del grande debutto ecco un'esclusiva clip dedicata ai provini più esilaranti degli aspiranti concorrenti che a partire da martedì 13 giugno proveranno a sfidare campioni storici come l'Uomo Gatto e Tiramisù. Aspettando che il programma condotto da Enrico Papi prenda il via, oggi alle 18.25 Italia 1 manderà in onda altri provini assolutamente da non perdere per conoscere da vicino coloro che tenteranno di superare il gioco finale "7x30" e aggiudicarsi la Coppa.