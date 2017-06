Sarabanda: Da Tiramisù a Marzilio, pubblico in estasi per il ritorno dei campioni storici

Come era già accaduto nella prima puntata di Sarabanda, anche nel secondo appuntamento andato in onda martedì 20 giugno quattro campioni storici sono tornati in gara per sfidare i nuovi concorrenti e strappare il pass per la finalissima del torneo. Il primo ingresso è stato riservato alla preparatissima Valentina, poi è toccato all'imprevedibile Marzilio, vincitore di quasi 200milioni di vecchie lire, quindi la standing ovation è stata riservata a Testina, imbattuto per 28 puntate. L'ultimo celebre campione della serata è stato l'amatissimo Tiramisù, detentore del record di canzoni indovinate durante la sua partecipazione al programma.