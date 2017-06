Dalla prima puntata di Sarabanda l'Uomo Gatto, uno dei campioni più celebri del programma di Italia 1, torna a casa con l'amaro bocca dopo l'incredibile eliminazione avvenuta per mano di Coccinella, altro storico vincitore del quiz musicale. Nel gioco delle "Materie", in cui l'abilità nell'indovinare le canzoni va unita alla conoscenza culturale di diversi temi musicali hanno avuto la meglio il nuovo concorrente Luca, il giovane arrivato poi fino alla finalissima e la vecchia gloria Allegria, oltre al già citato Coccinella. Per gli aspiranti al titolo è stata una sfida davvero ricca di sorprese e colpi di scena.