7 febbraio 2018 19:41 Sanremo 2018, Meta-Moro sospesi in attesa di approfondimenti "Non mi avete fatto niente" è simile a una canzone presentata a Sanremo Giovani nel 2016. I due non canteranno durante la seconda serata

Il primo "caso" di questo Sanremo 2018 è scoppiato a tarda notte. La canzone di Ermal Meta e Fabrizio Moro, "Non mi avete fatto niente", non sarebbe un inedito per la somiglianza tra il ritornello e quello del brano "Silenzio", cantanto da Ambra Calvani e Gabriele De Pascali, presentato alle selezioni di Sanremo Giovani 2016. Dapprima salvata, la coppia è stata sospesa dall'organizzazione, d'accordo con la direzione artistica, in attesa di approfondimenti sulla vicenda.

La Rai ha comunicato che l'organizzazione del festival d'accordo con il direttore artistico, Claudio Baglioni, ha deciso di sospendere la coppia formata da Ermal Meta e Fabrizio Moro "in attesa di approfondimenti tuttora in corso sulla vicenda della presunta violazione del regolamento del Festival da parte della canzone 'Non mi avete fatto niente'". Nella seconda serata, al loro posto, è stato designato Renzo Rubino, estratto a sorte alla presenza di un notaio.



LA VICENDA - La somiglianza fra i due brani nell'inciso è impressionante, nella musica e anche nel testo. La versione del 2016 era disponibile sul sito della Rai, ma nel frattempo la pagina è diventata irraggiungibile. Bisognerà capire quale sarà adesso la reazione del Festival e se ci sono o no gli estremi per una squalifica dei due cantanti in gara. Il regolamento sanremese dice infatti che per essere ammesse le canzoni devono avere il requisito della "novità", ovvero "nell’insieme della loro composizione o nella sola parte musicale o nel solo testo letterario non devono essere state pubblicate e/o fruite, anche se a scopo gratuito, da un pubblico presente o lontano, o eseguita o interpretata dal vivo alla presenza di pubblico presente o lontano".



Ma c'è di più. Sempre nel regolamento di Sanremo è prevista la possibilità di utilizzare "stralci" di canzoni già uscite nella misura di "un terzo della canzone nuova" e non di più, alla condizione però che "l’insieme o la parte musicale o il testo letterario della canzone non abbia generato introiti derivanti da eventuale sfruttamento, diffusione e distribuzione totale o parziale di natura commerciale".



LA PRIMA DECISIONE DELLA RAI - Durante la prima conferenza stampa di mercoledì 4 febbraio la Rai chiarisce: "Non si tratta di un plagio, l'autore è lo stesso e il regolamento prevede la possibilità di campionare o usare stralci di altri autori, per un totale non superiore al 30%. Quindi la canzone ha i requisiti di un brano nuovo a tutti gli effetti - spiega il vicedirettore di Rai1, Claudio Fasulo - Non c'è nessuno scoop, non si tratta di plagio. Febo aveva dichiarato la rielaborazione del suo brano. Da regolamento è prevista la possibilità di campionare brani o usarne stralci per un totale non superiore al 30%. La canzone, quindi, ha i requisiti di brano nuovo a tutti gli effetti. La Rai ora sta valutando e stiamo facendo delle riflessioni".