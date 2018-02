Sanremo 2018, irrompe Virginia Raffaele e stropiccia Claudio Baglioni

CICLONE RAFFAELE - Se Michelle Hunziker anima un flash mob musicale dedicato alle donne, la Raffaele è decisamente il valore aggiunto della serata. La comica spettina Baglioni, lo chiama "sex symbol", acclamato dalle signore ("quest'anno ci sono più milf all'Ariston che alle terme di Saturnia"), lo sbeffeggia definendolo "lo zio di Gianluca Vacchi", che ha portato al festival "la sua prima fidanzatina, quella che balla con Lo Stato Sociale". Appena un cenno ai politici ("sai che ce n'è uno in platea, finalmente è venuto, dopo tre anni che conduceva un uomo di colore", scherza alludendo a Salvini, atteso venerdì, e a Conti), poi l'attrice imita Michelle e Ornella Vanoni, contagia Baglioni che le fa il verso a sua volta proponendo la parodia di Belen. Il finale, esplosivo, è il duetto sulle note di "Canto" (anche se sono stonato), omaggio a Lelio Luttazzi.

FAVINO MATTATORE - A strapazzare il direttore artistico ci pensa anche Pierfrancesco Favino: prima gioca con le citazioni di "Noi no", poi fa Steve Jobs e in perfetta pronuncia americana introduce un nuovo device, il "BaglionOne", il povero Baglioni in versione replicante. I Negramaro meritano la standing ovation dell'Ariston: dopo aver cantato "Mentre tutto scorre" e "La prima volta", Giuliano Sangiorgi regala un brivido con "Poster", in un arrangiamento inedito.

OSPITI E DUETTI - James Taylor ha scelto il Rigoletto per la sua esibizione all'Ariston: "La donna è mobile", voce e chitarra, è il suo omaggio alla musica italiana. Dopo la hit Fire and Rain, la chiusura con Giorgia è nel segno della classe assoluta con "You've got a friend". La storia della canzone d'autore si prende il palco quando Baglioni, Paoli e Rea rendono un gigantesco e commovente tributo a Fabrizio de Andre' ("Canzone dell'amore perduto") e Umberto Bindi, "massacrato dall'odio per i diversi" ("Il nostro concerto"), per finire con "Una lunga storia d'amore".

GAG E RISATE - Baglioni regala alla giornalista del Tg1 Emma D'Aquino "Sabato pomeriggio", a Claudia Pandolfi e Claudio Santamaria l'esibizione in coppia con "Sarà per te" di Francesco Nuti. Nel 'Baglioni & Friends' c'è spazio anche per Memo Remigi, che finge un malore per lanciare l'ingresso del maresciallo Cecchini-Nino Frassica.