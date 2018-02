Sanremo 2018, Ermal Meta e Fabrizio Moro in trionfo con "Non mi avete fatto niente"

Alla fine hanno vinto proprio loro. Favoriti dai bookmaker alla vigilia del Festival, in bilico per due giorni con il rischio di una squalifica per l'uso nel pezzo di parte di una canzone di un paio di anni fa, poi riabilitati per correre verso il trionfo finale. Quella di Ermal Meta e Fabrizio Moro non è solo una vittoria ma anche una rivincita che li ripaga per quella che hanno avvertito come una forte ingiustizia nei loro confronti. Resta il fatto che il buco nel regolamento del Festival resta forse l'unica macchia in un'edizione per molti versi da incorniciare.



IL RACCONTO DELLA FINALISSIMA - La serata si apre con Claudio Baglioni che introduce Ultimo, vincitore delle Nuove Proposte che esegue la sua "Il ballo delle incertezze" (anche se Baglioni lo presenta come "Il ballo delle apparenze"), con cui è stato incoronato venerdì davanti a Mirkoeilcane (premio della critica) e Mudimbi. Dopodiché entrano Michelle Hunziker e Pier Francesco Favino e viene presentata la giuria di esperti, il cui peso questa serà è del 20%, mentre il 30% dei voti arriverà dalla sala stampa e il 50% dal televoto.



Apre la gara dei big Luca Barbarossa con "Passame er sale", seguito da Red Canzian con "Ognuno ha il suo percorso" e i The Kolors con "Frida (mai, mai, mai)". Ed è già il momento del primo super ospite della serata, Laura Pausini, che arriva dopo aver dovuto rinunciare alla prima per una laringite. Laura apre con il suo ultimo singolo, "Non è detto". Dopodiché, sorpresa! interviene via telefono Fiorello che aveva aperto la prima serata e chiude così il cerchio. Lo showman scherza sul prossimo conduttore del Festival che dovrà confrontarsi con i risultati eccezionali di questa edizione. "Pare abbiano contattato il Papa e Melania Trump" dice. Poi la Pausini e Baglioni duettano su "Avrai". La cantante romagnola poi esegue un altro pezzo, "Come se non fosse stato mai amore", durante il quale esce dal teatro Ariston per cantare con i suoi fan assiepati all'esterno. La gara prosegue quindi con Ornella Vanoni, con Bungaro e Pacifico, che interpreta "Bisogna imparare ad amarsi", che, secondo molti, si gioca un posto sul podio.



Può quindi riprendere la gara con Elio e le storie tese e la loro "Arrivedorci". Elio si presenta sul palco a sorpresa ancora con i Neri per caso, con cui hanno duettato anche venerdì, e con l'architetto Mangoni nei panni di SuperGiovane che corre per il teatro per quello che dovrebbe essere il passo d'addio del gruppo. Quindi tocca a Ron e alla toccante "Almeno pensami", scritta da Lucio Dalla. Max Gazzè esegue la sua "La leggenda di Cristalda e Pizzomunno", quindi tocca ad Annalisa, le cui quotazioni sono cresciute sera dopo sera, con "Il mondo prima di te". Renzo Rubino porta sul palco i suoi nonni che ballano durante la sua "Custodire". Tocca quindi ai Decibel con "Lettera dal Duca".